Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Перевозка пассажиров на сети РЖД в декабре выросла на 20,4%, сообщает пресс-служба компании. Из них перевозка дальними поездами увеличилась на 34,8%, а в электричках – на 19,4%.

В декабре 2021 года на поездах РЖД перевезли 88,9 миллиона пассажиров, что на 20,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. В пригородном сообщении отправили 82,3 миллиона пассажиров, а в дальнем следовании – 6,6 миллиона.

Всего в прошлом году отправлено 1 миллиард 53,4 миллиона пассажиров. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 20,8%. Из них в электричках проехали 961,4 миллиона, а в поездах дальнего следования – почти 92 миллиона пассажиров.

РЖД добавила в расписание более 500 дополнительных поездов дальнего следования в период с 24 декабря до 9 января. Такая мера направлена на удовлетворение спроса на поездки по России, который традиционно повышается в преддверии Нового года.