Петербургское метро не будет работать в новогоднюю ночь

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Метро в Санкт-Петербурге закроют в новогоднюю ночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио председателя городского комитета по культуре Федора Болтина.

При этом наземный общественный транспорт будет работать по графику выходного дня, однако без увеличения его количества.

"Мы не будем проводить в этом году массовых мероприятий на Дворцовой площади непосредственно в новогоднюю ночь, которая порой собирала до 1,5 миллиона человек на Невском проспекте, на Дворцовой площади", – добавил Болтин.

Вице-губернатор города Борис Пиотровский подчеркнул, что власти принимают решения об ограничениях в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"Ситуация уже последних двух лет вынуждает нас рассматривать несколько вариантов развития событий для того, чтобы быть к ним готовыми. И в рамках 121-го постановления Александр Дмитриевич Беглов дал поручения комитетам внимательно следить и продумывать возможные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации", – пояснил он.

В то же время Пиотровский отметил хороший темп вакцинации петербуржцев и выразил надежду, что при сохранении такой ситуации Новый год получится встретить без дополнительных ограничений и даже с увеличением офлайн-мероприятий.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга заявил, что эпидемиологическая ситуация в регионе напряженная, но контролируемая, осеннюю волну COVID-19 удается удерживать. Он отметил, что необходимо увеличивать темпы вакцинации.

