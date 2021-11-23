Власти Петербурга рассмотрят возможность выплат пожилым людям за вакцинацию от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти Санкт-Петербурга рассматривают вопрос об организации выплат пожилым, сделавшим прививку от COVID-19, сообщает РИА Новости со ссылкой на исполняющую обязанности председателя городского комитета по социальной политике Елену Фридрикову.
В ходе заседания правительства города губернатор Александр Беглов уточнил, что ветераны обратились к властям с инициативой организовать выплаты за прививку от коронавируса людям пожилого возраста. В связи с этим он поинтересовался, возможно ли рассмотреть такую возможность.
"Мы прoработали этoт вопрос совместно с кoмитетом по здравоохранению. Если мы будем поддерживать материально всех граждан старше 60 лет, то на это необхoдимы дoполнительные средства – более 2 миллиардов рублей, если мы начнем поддерживать граждан старше 65 лет – 1,769 миллиарда рублей", – пояснила Фридрикова.
Руководитель комитета по социальной политике обратилась к Беглову с просьбой дать поручение провести работу над этим вопросом из бюджета будущего года накануне ленинградской Победы.
Уточняется, что это необходимо для того, чтобы не допустить социальной напряженности среди граждан данной категории.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минтруда РФ Антону Котякову письмо с инициативой ввести для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса, 50-процентную скидку на общественный транспорт. Позже данную идею прокомментировали в Госдуме.
Главврач рассказала о важности вакцинации среди людей старшего возраста
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