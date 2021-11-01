В Госдуме оценили идею ввести скидку на общественный транспорт для вакцинированных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты Госдумы Владимир Гутенев и Светлана Бессараб прокомментировали идею предоставлять 50-процентную скидку на общественный транспорт прошедшим вакцинацию. Об этом сообщает RT.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев заявил, что выступает за любые меры стимулирования, которые позволили бы увеличить темпы вакцинации, однако в этом случае он видит много издержек.

Он добавил, что эту меру будет тяжело администрировать, особенно в удаленных населенных пунктах, где транспортные услуги предоставляет частный бизнес.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб также не поддержала предложение, хотя, по ее словам, оно сделано из самых лучших побуждений.

"Действительно, вакцинация населения – это жизненно необходимая сейчас цель. Но вместе с тем нельзя забывать, что транспортные расходы ложатся на муниципальный бюджет", – сказала она.

Парламентарий заметила, что если сегодня сверху спустить "такую разнарядку", то с учетом часто плачевного состояния транспортного хозяйства во многих населенных пунктах страны это приведет к еще большим убыткам.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минтруда РФ Антону Котякову письмо с инициативой ввести для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса, 50-процентную скидку на общественный транспорт.

По мнению парламентария, такая льгота могла бы стать значимым материальным стимулом для десятков миллионов россиян, которые регулярно пользуются общественным транспортом. Власов также уверен, что подобная мера снизит риск распространения COVID-19 за счет роста числа привитых.

Депутат напомнил, что власти продолжают разрабатывать меры поддержки россиян, чтобы побудить их пройти вакцинацию для выработки коллективного иммунитета. Власов уточнил, что срок в полгода устанавливается после завершения всего курса вакцинации, то есть после второй прививки.