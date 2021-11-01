В Госдуме предложили ввести скидку на общественный транспорт для привитых граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Депутат Госдумы Василий Власов направил главе Минтруда РФ Антону Котякову письмо с инициативой ввести для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса, 50-процентную скидку на общественный транспорт, передает RT.
По мнению парламентария, такая льгота могла бы стать значимым материальным стимулом для десятков миллионов россиян, которые регулярно пользуются общественным транспортом. Власов также уверен, что подобная мера снизит риск распространения COVID-19 за счет роста числа привитых.
Депутат напомнил, что власти продолжают разрабатывать меры поддержки россиян, чтобы побудить их пройти вакцинацию для выработки коллективного иммунитет.
"В связи с этим прошу вас оценить возможность предоставления гражданам 50-процентной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации", – говорится в письме.
Власов уточнил, что срок в полгода устанавливается после завершения всего курса вакцинации, то есть, после второй прививки.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов поддержал идею Ассоциации компаний розничной торговли сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех россиян. Парламентарий подчеркнул, что выступал в нижней палате парламента за внесение вакцинации против коронавируса в Национальный календарь прививок.
Помимо этого, он также поддержал предложение АКОРТ предоставлять скидку вакцинированным россиянам на услуги ЖКХ.
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