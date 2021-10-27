В Госдуме поддержали идею сделать вакцинацию обязательной для всех россиян

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов поддержал идею Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех граждан РФ. Об этом сообщает "Газета.ру".

Шайхутдинов подчеркнул, что он выступал в нижней палате парламента за внесение вакцинации против коронавируса в Национальный календарь прививок.

"Практически все регионы по рекомендациям санитарных врачей уже приняли обязательную вакцинацию для целого ряда профессий, и в течение этой недели мы посмотрим результат. Но думаю, что мы не дойдем до необходимых показателей в 60% вакцинированных, поэтому, видимо, придется такие предложения вносить", – пояснил депутат.

Также он поддержал предложение представителей торговли предоставлять скидку вакцинированным россиянам на услуги ЖКХ.

"Либо введение вакцинации в обязательный календарь прививок, тогда льготы не нужны, – просто вводить в календарь и прививать", – добавил Шайхутдинов.

Ранее сообщалось, что Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направили вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко совместное письмо с предложением сделать вакцинацию от коронавируса фактически обязательной для всех.

Также было предложено сделать бесплатной вакцинацию от COVID-19 даже в частных клиниках, а поставившим прививки гражданам сделать скидку на услуги ЖКХ.

В АКОРТ и АКИТ считают, что необходимо обратить внимание на зарубежный опыт стимулирования вакцинации.

В Москве за последние сутки выявили 5 789 новых случаев коронавируса. В России за минувшие 24 часа подтвердили 36 582 новых случая COVID-19.