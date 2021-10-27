Вакцинацию от COVID-19 предложили сделать обязательной для всех россиян – СМИ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли направили вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко совместное письмо с предложением сделать вакцинацию то коронавируса фактически обязательной для всех. Об этом сообщает газета "Известия".
Помимо этого, АКОРТ и АКИТ предлагают отказаться от закрытия магазинов в период нерабочих дней.
"Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки. Поэтому закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны", – говорится в письме.
Представители торговли также предложили сделать бесплатной вакцинацию от коронавируса даже в частных клиниках, а поставившим прививки гражданам сделать скидку на услуги ЖКХ.
В АКОРТ и АКИТ считают, что необходимо обратить внимание на зарубежный опыт стимулирования вакцинации. В частности, представители торговли напомнили, что во многих странах начали работать QR-коды. Авторы письма отметили, что такие меры позволили многим государствам отменить ограничения при определенной доли вакцинированных граждан.
Ранее сообщалось, что в Москве зафиксировали рост спроса на продовольственные и непродовольственные товары перед нерабочим периодом с 28 октября по 7 ноября.
По данным столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, в непродовольственной рознице обороты торговли выросли на 3%.
Кроме того, на 13% также выросли обороты магазинов косметики. Выручка в последние выходные составила 337,5 миллиона рублей в сравнении с 16–17 октября, когда она была на уровне 297,7 миллиона рублей. С ростом не столкнулись аптеки, которые будут открыты во время действия ограничений.
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