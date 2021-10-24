"Пандемия может быть остановлена": Попова призвала вакцинироваться и сократить контакты

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян использовать нерабочие дни для вакцинации от коронавируса. Такое заявление она сделала в эфире телеканала "Россия 1".
"Это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, потому что у нас есть вакцина. И вот эти 7 дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение. Другого нет", – подчеркнула Попова.
Глава Роспотребнадзора отметила, что спрятаться от коронавируса не получится: он заразен, опасен и непредсказуем.
По мнению Поповой, россияне должны приложить максимум усилий для борьбы с пандемией, чтобы "хорошо встретить Новый год".
"И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача – сократить количество контактов", – убеждена глава глава Роспотребнадзора.
Ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. Такие меры необходимы для стабилизации эпидситуации в стране.
В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины.
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