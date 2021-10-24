Федеральные учреждения культуры, кроме театров и музеев, закроют на нерабочей неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На нерабочей неделе будут закрыты федеральные учреждения культуры,кроме театров и музеев. Соответствующее решение приняли на заседании правительства РФ.

Организации, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь продолжат функционировать. Также будет осуществляться госпитализация граждан для оказания экстренной или неотложной помощи.

Для доступа в организации людям необходимо предоставить QR-код. Для тех, кому нельзя делать прививку по медицинским показаниям, необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.

