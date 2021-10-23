В Кабардино-Балкарии введут систему QR-кодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Кабардино-Балкарии с 27 октября введут систему QR-кодов для посещения общественных мест, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на указ главы республики Казбека Кокова.

"Это касается объектов общепита, театров, филармоний, музеев, ДК, ЗАГСов при проведении церемоний регистрации брака в закрытых помещениях, кинотеатров и кинозалов, фитнес-центров, спортзалов, плавательных бассейнов", – говорится в сообщении.

Также QR-код понадобится при заселении в гостиницу, посещении канатных дорог, салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и СПА-салонов, а также соляриев и саун.

Кроме того, в регионе ограничат до 50% заполняемость театров, филармоний, библиотек и музеев. При посещении данных мест необходимо находиться в масках.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских регионах недостаточно введения системы QR-кодов для борьбы с пандемией коронавируса.

По ее словам, развитие эпидемиологической ситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер и более быстрой реакции.

20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.

