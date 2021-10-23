В Кабардино-Балкарии введут систему QR-кодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Кабардино-Балкарии с 27 октября введут систему QR-кодов для посещения общественных мест, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на указ главы республики Казбека Кокова.
"Это касается объектов общепита, театров, филармоний, музеев, ДК, ЗАГСов при проведении церемоний регистрации брака в закрытых помещениях, кинотеатров и кинозалов, фитнес-центров, спортзалов, плавательных бассейнов", – говорится в сообщении.
Также QR-код понадобится при заселении в гостиницу, посещении канатных дорог, салонов красоты, парикмахерских, косметических, массажных и СПА-салонов, а также соляриев и саун.
Кроме того, в регионе ограничат до 50% заполняемость театров, филармоний, библиотек и музеев. При посещении данных мест необходимо находиться в масках.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в российских регионах недостаточно введения системы QR-кодов для борьбы с пандемией коронавируса.
По ее словам, развитие эпидемиологической ситуации требует гораздо большего объема принимаемых мер и более быстрой реакции.
20 октября Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября на всей территории России в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. При этом заработные платы работников сохранятся.
Регионы РФ продолжают вводить систему QR-кодов
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