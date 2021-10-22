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Общество

18:21

Воронежская область вводит нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября

регионы общество

Фото: РИА Новости/Кирилл Усольцев

Власти Воронежской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 вводят нерабочие дни в регионе в период с 25 октября по 7 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

В области будут закрыты предприятия сферы обслуживания, включая салоны красоты и заведения общепита. Также не будут работать ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения.

Кроме того, приостанавливается работа физкультурно-оздоровительных комплексов, спортобъектов, фитнес-клубов, бассейнов, объектов розничной торговли, в частности ТЦ. Ограничительные меры не касаются аптек, салонов сотовой связи, организаций продажи продуктов питания и розничных торговых точек с отдельным входом.

В детских садах в период нерабочих дней будут работать дежурные группы. Штатно продолжат функционировать все пункты вакцинации, медучреждения региона будут работать для оказания помощи в экстренных ситуациях и по жизненным показаниям.

Невакцинированным гражданам старше 60 лет в Воронежской области необходимо в этот период соблюдать режим самоизоляции. Также предписано находиться дома людям с хроническими заболеваниями.

"Исключение – люди, чье нахождение на рабочем месте критически важно, а также те, кто переболел коронавирусом менее шести месяцев назад или получил второй компонент прививки (или однокомпонентную вакцину) против ковида с подтверждающим документом", – говорится в сообщении.

Ранее школьников Воронежа перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19. А с 6 октября в регионе был введен пропуск по QR-кодам в фитнес-центры, музеи, кино, санатории, гостиницы и кафе. Весь общепит области работает до 21:00. Кроме того, в регионе отменили испытания ракетных двигателей, кислород отдадут в больницы.

Россиянам рассказали, какие ограничения действуют в регионах из-за COVID-19

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