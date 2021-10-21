В Подмосковье ввели новые ограничения из-за коронавируса на время нерабочих дней

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В Подмосковье объявили о введении новых ограничений из-за коронавируса с 28 октября по 7 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации <...> "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре–ноябре 2021 года", установить в Московской области с 28 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года (включительно) нерабочие дни", – говорится в документе, опубликованном на сайте правительства региона.

На это время в регионе закрываются рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы и кинотеатры. При этом разрешается работа заведений общественного питания навынос. В нерабочие дни продолжат работать аптеки, продовольственные магазины и магазины дистанционной торговли.

Приостанавливается проведение спортивных, культурных, выставочных и иных мероприятий. Запрет распространяется и на мероприятия в парках, ТРЦ, ночных клубах, дискотеках, боулинге и других местах. Закрыты также будут детские игровые комнаты и цирки.

На время нерабочих дней в Московской области объявили школьные каникулы.

Кроме того, с 8 ноября в Подмосковье приостанавливается действие социальных транспортных карт для непривитых жителей из групп риска. Речь идет о гражданах старше 60 лет и имеющих хронические заболевания.

Ранее Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

В Москве на это время приостанавливается работа всех предприятий и организаций на территории столицы, кроме организаций, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и тех, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента России.

