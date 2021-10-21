Матвиенко призвала россиян остаться дома в нерабочие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян остаться дома в период нерабочих дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Спикер Совфеда выразила огорчение в связи с тем, что большинство людей восприняли решение о нерабочих днях как возможность провести дополнительный отпуск и стали покупать авиабилеты.

"Не для этого государство объявило нерабочие дни, а для того чтобы остановить пандемию. <...> Это не дополнительный отпуск. К этому надо отнестись очень ответственно", – добавила Матвиенко.

По ее словам, решение о дополнительных выходных является своевременным и оправданным.

"Просто увеличение этого времени до семи дней, по мнению специалистов санитарно-эпидемиологической службы, позволит разорвать цепочку COVID-19 и тем самым уменьшить, резко снизить заболеваемость", – сказала Матвиенко.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.

