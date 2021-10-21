Россиян призвали оставаться дома и не планировать поездки на длинные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Роспотребнадзор призвал граждан в период нерабочих дней оставаться дома и не совершать поездок для стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации в различных регионах страны в период нерабочих дней Роспотребнадзор рекомендует по возможности оставаться дома и не планировать поездки в указанный период", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что нерабочие дни могут оказать положительное влияние на эпидемиологическую ситуацию, если граждане ограничат контакты.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

В Москве нерабочие дни продлятся с 28 октября по 7 ноября. В этот период в городе продолжат работать аптеки и продуктовые магазины. Также горожане смогут получить плановую медицинскую помощь в полном объеме. Кафе и рестораны будут работать только навынос.

