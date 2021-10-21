Плановая медицинская помощь в Москве на период длинных выходных сохранится в полном объеме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Плановая медицинская помощь в Москве во время длинных выходных сохранится в полном объеме. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

"Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме", – подчеркнул градоначальник.

Он отметил, что нерабочие дни устанавливаются в Москве в период с 28 октября по 7 ноября. В это время работу должны остановить все организации за исключением тех, что обеспечивают функционирование городской инфраструктуры или не могут прекратить деятельность в указанный период, согласно указу президента.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

