В детских садах РФ организуют дежурные группы в период нерабочих дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в детских садах и яслях организуют дежурные группы. Об этом сообщает министерство просвещения РФ в своем телеграм-канале.

"Минпросвещения РФ распорядилось на время нерабочей недели организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы и оповестить об этом через СМИ и интернет-ресурсы родителей", – говорится в публикации.

В Минпросвещения между тем допустили, что в указанный период в школах могут быть объявлены каникулы. В настоящее время ведомство готовит документ с соответствующими рекомендациями для образовательных учреждений. Организовывать на время нерабочей недели дистанционное обучение при этом не планируют.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

