Минпросвещения РФ планирует ввести каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В российских школах могут быть объявлены каникулы в школах с 30 октября по 7 ноября включительно, сообщает Минпросвещения РФ в телеграм-канале.

"В Минпросвещения готовят документ, рекомендующий школам объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику... Никакого дистанта в эти дни не предусматривается – дети будут отдыхать с родителями", – говорится в сообщении.

Уточняется, что у большинства школьников, которые учатся по четвертной системе, каникулы как раз попадают на нерабочие дни. Однако есть регионы, где в школах введена модульная система: пять недель учебы и потом одна неделя каникул. Согласно графику, в таких учебных заведениях каникулы начинаются 15 ноября. Нерабочая неделя в таком случае дополнит плановые каникулы.

Накануне Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в РФ с 30 октября по 7 ноября. Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы. При этом регионы со сложной эпидемиологической ситуацией могут ввести нерабочие дни начиная с 23 октября.

