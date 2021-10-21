Инфекционист сообщил, что дети чаще всего заражаются COVID-19 от родителей

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Директор по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов призвал родителей сделать прививку от коронавируса, чтобы обезопасить не только себя, но и своих детей. По его словам, последние чаще всего заражаются именно от взрослых в семье, сообщает РИА Новости.
Горелов пояснил, что в школах и дошкольных учреждениях действуют четкие алгоритмы профилактики заноса вируса. К ним относятся приемы пищи и перемены в разное время, проведение термометрии у детей, обязательное ношение масок педагогами.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах. Он объяснил, что вероятность того, что инфицированный коронавирусом взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает ситуацию, когда больной ребенок заражает здорового.
Поздняков также отметил, что выделение вируса у детей ниже, чем у взрослых, однако риски заразиться от ребенка сохраняются.
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