Врач рассказал о количестве антигена в вакцине от COVID-19 для детей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что в вакцине от коронавируса для детей будет содержаться меньшее количество антигена. Об этом сообщает РИА Новости.
"Считается, что этого будет достаточно для эффективности как эпидемиологической, так иммунологической. Будет защитная функция вакцины сохранена, но значительно меньше будет антигена, реактогенность будет значительно меньше", – пояснил врач.
Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как будут вводить "Спутник V" подросткам 12–17 лет. По его словам, прививку будут делать дважды, но концентрацию уменьшат в пять раз.
24 июня Всемирная организация здравоохранения впервые признала, что детей можно вакцинировать от COVID-19. В ВОЗ отмечали, что если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения коронавируса, то прививочная кампания должна проходить в менее срочном порядке.
Гинцбург рассказал о возможном названии вакцины от коронавируса для детей
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