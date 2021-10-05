Гинцбург рассказал об особенностях вакцинации подростков "Спутником V"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как будут вводить "Спутник V" подросткам 12–17 лет. По его словам, прививку будут делать дважды, но концентрацию уменьшат в пять раз, пишет РИА Новости.

"Дважды. Все то же самое абсолютно, только концентрация уменьшена в пять раз", – сказал специалист.

Ранее сообщалось, что эффективность российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" среди подростков и взрослых будет сопоставима.

Также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в России завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины "Спутник V" на пожилых людях. Министр отметил, что препарат показал себя как безопасный.

В настоящее время готовится итоговый отчет. Параллельно Центр имени Гамалеи, создавший "Спутник V", разрабатывает новые рекомендации по вакцинации этим препаратом.

