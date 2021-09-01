Терапевт назвала группы с высоким риском смерти в течение полугода после COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Москвой 24 перечислила группы населения с повышенной вероятностью смерти после перенесенного коронавируса.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что риск летального исхода у переболевших COVID-19 резко возрастает на протяжении полугода после болезни. По его словам, в особенности это касается людей старшего возраста.

Ярцева отметила, что в особую группу риска в данной ситуации входят пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Это люди с тяжелыми формами диабета, инсультом в анамнезе, заболеваниями сердца и тяжелыми формами гипертонии.

"Чтобы предотвратить негативный прогноз, им нужно продолжать принимать назначенные врачом препараты по их основным заболеваниям и строго соблюдать терапию", – рекомендует эксперт.

По ее словам, дело осложняется тем, что многие люди просто не знают о своих хронических недугах. Из-за этого большое количество пациентов узнают о проблемах со здоровьем, только попав в больницу с коронавирусом, рассуждает Ярцева.

Она подчеркнула, что, если у перенесшего COVID-19 человека нет хронических заболеваний, повышенный риск смерти ему в целом не грозит. Однако Ярцева выделила возрастную группу, в которой по тем или иным причинам есть высокая вероятность летального исхода.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог В первую очередь это мужчины в возрасте от 45 лет с избыточной массой тела и привычкой к курению. В этой группе коронавирус чаще всего протекает тяжелее. У них повышен риск развития осложнений в виде тромбозов, из-за чего антикоагулянтную терапию (прием препаратов, препятствующих образованию тромбов. – Прим. ред.) назначают уже на ранних этапах.

"Среди женщин это диабетики, с лишней массой тела, малоподвижным образом жизни. В особенности сильно сдают пожилые пациентки. У них прямо ощущение, что мир кончается COVID-19", – предупреждает врач.

Также повышенный риск смерти после коронавируса зависит от степени перенесенного заболевания, подчеркнула Ярцева.

"Чаще всего риски возникают среди группы тяжелого течения. Им нужно уделять больше внимания. Это люди, которые находились на ИВЛ, у которых на фоне COVID-19 развивались осложнения. Это связано с тем, что организм под действием болезни сильно изнашивается", – объясняет терапевт.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Помимо самого вируса, у таких людей присоединяются и бактериальные инфекции, и самое опасное – нарушение свертываемости крови. Чем тяжелее течение COVID-19, тем выше риск осложнений и смерти из-за нарушения свертываемости.

Переболевшим коронавирусом людям Ярцева посоветовала записаться на консультацию к терапевту. Врачу нужно объяснить, что вы хотите пройти обследование для снижения рисков возможных осложнений. От этого будет выстраиваться дальнейшая тактика лечения, резюмировала она.

Ранее эксперты назвали анализы, которые следует сделать переболевшим COVID-19. По словам врача-терапевта и трансфузиолога Андрея Звонкова, в первую очередь нужно обязательно провести общий анализ крови.