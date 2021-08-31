Проценко дал прогноз о развитии ситуации с COVID-19 осенью

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Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что прогноз по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России осенью будет во многом зависеть от отношения граждан к вакцинации. При пассивном отношении к ней может произойти рост числа заражений, передает ТАСС.

"Очень сложно прогнозировать. Я думаю, что прогноз сезонный во многом будет зависеть в первую очередь от позиции граждан в отношении вакцинации. Если она будет пассивная, то очевидно, что в сезон будет увеличение", – отметил врач.

Он напомнил, что сезонная заболеваемость уже проявлялась в марте и осенью прошлого года.

Ранее главный кардиолог сети клиник "РЖД-Медицина" Заур Шугушев рассказал о самом неблагоприятном развитии сценария при наложении сезона гриппа на распространение коронавируса. По его словам, наложение двух вирусов друг на друга может вызвать совершенно новую инфекцию, однако такое явление встречается довольно редко.

