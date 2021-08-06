Врач назвал вероятный сценарий при распространении COVID-19 на фоне сезона гриппа

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Главный кардиолог сети клиник "РЖД-Медицина", руководитель стационара клинической больницы "РЖД-Медицина" имени Н. А. Семашко, перепрофилированного для пациентов с коронавирусной инфекцией, Заур Шугушев рассказал о самом неблагоприятном развитии сценария при наложении сезона гриппа на распространение коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия".
По его словам, наложение двух вирусов друг на друга может вызвать совершенно новую инфекцию, однако такое явление встречается довольно редко.
"Теоретически это возможно, но на практике достаточно редкое явление. Но если все-таки эти два вируса сходятся в одно время, то течение обеих болезней будет протекать сложнее, то есть человек будет переносить намного хуже", – предупредил врач.
Он уточнил, что если первым поразит ткань легкого риновирус, то COVID-19 уже не сможет пройти сквозь нее. То есть человек заболеет сначала гриппом, но коронавирус поразить его органы не сможет.
"Кроме того, 2–3 сезона обострения гриппа мы уже прошли. Маловероятно, что один вирус будет "выдавливать" другой. Грипп как занимал свое место в структуре заболеваемости, так и будет занимать. Это порядка 10%", – заключил Шугушев.
Ранее директор ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева" Дмитрий Лиознов рассказал, можно ли одновременно заразиться гриппом и коронавирусной инфекцией. По его словам, такие случаи фиксировались.
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