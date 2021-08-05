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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко призвал россиян привиться от COVID-19 до наступления сезона гриппа.

"Мы начали работу по подготовке к сезонному подъему заболеваемости гриппом. Очень важно, чтобы в этот период подготовки к вакцинации от гриппа население в первую очередь прошло вакцинацию против коронавирусной инфекции", – сказал Мурашко на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Он подчеркнул, что именно профилактика позволяет избежать подъема заболеваемости и тяжелого течения болезни.

Также министр рассказал, что госконтракты на поставки вакцин от гриппа в регионы уже заключены.

"Сегодня заключены государственные контракты на поставки вакцин (от гриппа. – Прим. ред.) в субъекты РФ, мы планируем, что со следующей недели они уже начнут поступать в ряд северных регионов и дальневосточные", – отметил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. По ее словам, среди выявляемых за последние три недели июля случаев коронавируса 68,8% составлял штамм "Дельта".

Также она добавила, что вакцины защищают от новых штаммов коронавируса, поэтому сейчас основной задачей является максимальный охват населения прививками.

