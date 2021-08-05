В Минздраве назвали число привитых от COVID-19 россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В России 37 миллионов человек привились от COVID-19, сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

"На сегодняшний день у нас по стране привиты 37 миллионов человек, за неделю увеличилось на 3 миллиона", – приводит слова Гриднева "Интерфакс".

Он отметил, что в некоторых регионах страны темпы вакцинации снизились из-за сезона отпусков.

Замглавы Минздрава назвал лидерами по охвату вакцинации Москву, Подмосковье, Тульскую, Белгородскую, Ростовскую области, Чечню и Хакасию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России остается достаточно напряженной, однако намечается тенденция к стабилизации. По ее словам, среди выявляемых за последние три недели июля случаев коронавируса 68,8% составлял штамм "Дельта".

Также она добавила, что вакцины защищают от новых штаммов коронавируса, поэтому сейчас основной задачей является максимальный охват населения прививками.

