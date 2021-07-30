Попова призвала ускорить темпы вакцинации для недопущения новой волны коронавируса осенью

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Темпы вакцинации населения России от коронавируса необходимо повысить для недопущения взрывного роста заболеваемости осенью, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.
"Конечно, нужно ускориться и еще раньше нужно было бы нам ускориться. На сегодняшний день это остро необходимо <...>, чтобы не допустить очередного взрывного роста в осенний период", – сказала она.
По словам Поповой, привиться важно как можно скорее, поскольку летом люди более разобщены, находясь на каникулах и в отпусках, а в сентябре все вернутся и выйдут на работу.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что справиться с распространением коронавируса в России пока не удается коренным образом из-за невысоких темпов вакцинации. По его словам, только вакцинация определенного процента населения поможет "обуздать эту заразу".
До этого ускорить темпы вакцинации населения России от коронавируса потребовал Владимир Путин. Обращаясь к членам правительства, президент отметил, что большинство россиян осознают необходимость прививки. Именно поэтому им необходимо объяснять различные аспекты вакцинации, но не заниматься ее навязыванием.
Темпы вакцинации в России выросли почти в 2 раза
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