Попова призвала ускорить темпы вакцинации для недопущения новой волны коронавируса осенью

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Темпы вакцинации населения России от коронавируса необходимо повысить для недопущения взрывного роста заболеваемости осенью, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно, нужно ускориться и еще раньше нужно было бы нам ускориться. На сегодняшний день это остро необходимо <...>, чтобы не допустить очередного взрывного роста в осенний период", – сказала она.

По словам Поповой, привиться важно как можно скорее, поскольку летом люди более разобщены, находясь на каникулах и в отпусках, а в сентябре все вернутся и выйдут на работу.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что справиться с распространением коронавируса в России пока не удается коренным образом из-за невысоких темпов вакцинации. По его словам, только вакцинация определенного процента населения поможет "обуздать эту заразу".

До этого ускорить темпы вакцинации населения России от коронавируса потребовал Владимир Путин. Обращаясь к членам правительства, президент отметил, что большинство россиян осознают необходимость прививки. Именно поэтому им необходимо объяснять различные аспекты вакцинации, но не заниматься ее навязыванием.