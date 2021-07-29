Врач объяснила, кому нужна ревакцинация от коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Стало известно, кому нужна ревакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко в интервью агентству "Прайм".
Специалист заявила, что бустерная прививка поможет организму увеличить концентрацию антител.
"По данным последних исследований, для защиты от новых штаммов COVID-19 нужна более высокая концентрация нейтрализующих антител в крови, чем для старых штаммов", – подчеркнула врач.
Ткаченко отметила, что у граждан, не прошедших ревакцинацию, увеличивается шанс заболеть коронавирусом. Таким образом, процедуру необходимо проходить всем россиянам.
Повторная вакцинация противопоказана лишь людям с тяжелой формой аллергии на любую из составляющих вакцин. Ревакцинацию также не стоит проходить женщинам в период кормления грудью, гражданам в возрасте до 18 лет и в момент обострения ОРВИ или хронических заболеваний.
Ранее россиянам объяснили, что поможет побороть страх перед вакцинацией. Психолог Никита Чернов напоминал, что прививка является самым эффективным способом защиты от инфекции.
До этого в Кремле оценили ситуацию с вакцинацией в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что сознательность россиян выросла, а темпы вакцинации в стране ускорились.
Он также подчеркивал, что прививочная кампания внутри страны является безусловным приоритетом.
В Москве проходит масштабная ревакцинация
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