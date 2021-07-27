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Общество

13:26

В Кремле объяснили, почему в России не удается справиться с коронавирусом

власть общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Кремле считают, что коренным образом справиться с распространением коронавируса в России пока не удается из-за невысоких темпов вакцинации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, только вакцинация определенного процента населения поможет "обуздать эту заразу", передает РИА Новости.

За последние сутки в России выявили 23 032 новых случая коронавируса. Клинических проявлений не было в 2 129 (9,3%) случаях.

Всего в России зарегистрировано 6 172 812 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве, Орловской области, Татарстане, Кировской области.

За последние сутки подтверждено 779 смертей, за все время пандемии умерли 155 380 человек. За минувшие 24 часа выписали 20 116 человек, за все время – 5 526 950.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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