Российские ученые оценили заразность штамма "Гамма" для привитых

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Делать однозначные выводы о заразности "бразильского" штамма коронавируса "Гамма" среди вакцинированных пока рано, поскольку о нем пока известно слишком мало, рассказали эксперты, передает РБК.

По мнению директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, даже если привитый от COVID-19 человек заражается, то болезнь наносит наименьший вред и протекает в легкой форме.

"Любой вирус может пробить иммунную систему. Просто если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее. <...> Если человек привит, то либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьется, он нанесет небольшой вред", – сказала она.

Появление новых штаммов время от времени неизбежно, считает вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

"Изменения случайны, и "отбираются" те мутации, которые выгодны вирусу – в данном случае это повышенная заразность", – отметил он.

В четверг, 22 июля, в научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" заявили, что пока нет доказательств того, что после инфицирования штаммом "Гамма" болезнь протекает тяжелее.

Ранее директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович заявляла, что заболевшему человеку не нужно знать свой штамм коронавируса. По ее словам, несмотря на то что Роспотребнадзор проводит такие исследования, реакция на штаммы у всех разная и может быть острой даже на "уханьский", который считается "самым добрым".