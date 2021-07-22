В центре "Вектор" оценили эффективность вакцин РФ от коронавируса против мутаций

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Все зарегистрированные в России вакцины от коронавируса эффективны против известных мутаций, рассказал руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Екатеринбурге Алексей Семенов.

"На данный момент времени мы можем быть уверены в том, что все российские вакцины – и тесты эти проводятся постоянно – защищают от известных вариантов коронавируса, но расслабляться нельзя", – приводит слова специалиста ТАСС.

По словам Семенова, "очень серьезным оружием" против появления новых штаммов является вакцинация. Он отметил, чем больше будет появляться новых мутаций COVID-19, тем выше вероятность того, что рано или поздно появится такой штамм, который сможет "ускользнуть" от действия вакцин.

Эксперт также подчеркнул, что согласен с заявлением директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что в мире могут появиться новые варианты коронавируса, которые окажутся опаснее, чем нынешний штамм "Дельта".