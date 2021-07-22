Эксперт рассказал, как снизить вероятность появления новых штаммов COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Вероятность появления новых штаммов коронавируса снижают высокие темпы вакцинации, рассказал руководитель филиала центра "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семенов.
Он отметил, чем больше будет появляться новых мутаций COVID-19, тем выше вероятность того, что рано или поздно появится такой штамм, который сможет "ускользнуть" от действия вакцин.
"Это нормальный, закономерный процесс, который наблюдается у всех других вирусов, не только у коронавируса. Поэтому чем быстрее население будет привито, чем быстрее прекратится эпидемия, тем быстрее закончится эволюционный процесс у коронавируса", – приводит слова Семенова ТАСС.
Эксперт также подчеркнул, что согласен с заявлением директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса о том, что в мире могут появиться новые варианты коронавируса, которые окажутся опаснее, чем нынешний штамм "Дельта".
Ранее Гебрейесус подчеркнул, что основная задача ВОЗ состоит в том, чтобы обеспечить вакцинацию 70% населения каждой страны мира к сентябрю 2022 года. При этом для того, чтобы полностью побороть пандемию, понадобится 11 миллиардов доз профилактических препаратов.
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