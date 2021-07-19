ВОЗ рекомендовала кормящим матерям прививаться от коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с рекомендацией кормящим матерям проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

"Ряд краткосрочных исследований предполагают, что нет никакого риска для детей вследствие иммунизации кормящих матерей. Кроме того, первые ограниченные данные дают основания считать, что защита от вакцины может передаваться от матери к ребенку", – пояснили в ВОЗ.

Также эксперты организации порекомендовали включить беременных и детей в приоритетную группу для иммунизации от COVID-19. В ВОЗ отметили, что беременные женщины подвергаются более высокому риску тяжелого протекания болезни.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ведомство разрешило применение вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных. Он отметил, что такое решение принято экспертами. Вакцинацию смогут пройти женщины с высоким риском тяжелого течения COVID-19. По данным ведомства, в настоящее время под наблюдением врачей находятся порядка 10 тысяч беременных с коронавирусом.