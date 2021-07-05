Эксперт рассказал о влиянии "Спутника V" на репродуктивную способность

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Исследования министерства здравоохранения России демонстрируют безопасность вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" для репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Об этом рассказала главный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин, замдиректора НМИЦ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Кулакова Наталия Долгушина в интервью газете "Известия".

По ее словам, участниками исследования стали 200 мужчин и 200 женщин репродуктивного возраста.

"У женщин оценивается овариальный резерв, исследуются иммунный статус и уровень антител в крови, проводится УЗИ малого таза. У мужчин исследуются параметры сперматогенеза. Потом проводится вакцинация. И через 90 дней после вакцинации опять анализируются те же самые показатели. По предварительным данным, негативного влияния вакцинации на фертильность (способность к зачатию) у мужчин и женщин мы не наблюдаем", – сказала Долгушина.

Эксперт уточнила, что исследование началось в декабре, на сегодняшний день проанализированы данные 99 человек (45 мужчин и 54 женщин), которые сделали прививку двумя компонентами вакцины. Всего же в рамках исследования прививку сделали 320 человек.

25 июня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ведомство разрешило применение вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных. Он отметил, что такое решение принято экспертами. Вакцинацию смогут пройти женщины с высоким риском тяжелого течения COVID-19. По данным ведомства, в настоящее время под наблюдением врачей находятся порядка 10 тысяч беременных с коронавирусом.