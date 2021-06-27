В России изменили рекомендации по применению "Спутника V" для беременных и кормящих

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Применять вакцину "Спутник V" при беременности следует только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Об этом говорится в обновленной инструкции к препарату, сообщает ТАСС.

"В ходе изучения репродуктивной токсичности на животных не установлено отрицательного влияния на течение беременности, эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства", – говорится в сообщении.

Противопоказанием является период грудного вскармливания, указано в инструкции "Спутника V", поскольку пока отсутствуют соответствующие клинические данные.

В пятницу, 25 июня, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ведомство разрешило применение вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных. Он отметил, что такое решение принято экспертами. Вакцинацию смогут пройти женщины с высоким риском тяжелого течения COVID-19. По данным ведомства, в настоящее время под наблюдением врачей находятся порядка 10 тысяч беременных с коронавирусом.