Минздрав РФ разрешил прививать "Спутником V" беременных

Министерство здравоохранения РФ разрешило применение вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных женщин. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.

"Экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-КОВИД-Вак" у беременных", – сообщил Мурашко.

В Минздраве отметил, что теперь беременные с высоким риском тяжелого течения COVID-19 смогут пройти вакцинацию.

По данным министерства, в настоящее время под наблюдением врачей находятся порядка 10 тысяч беременных женщин с коронавирусом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.