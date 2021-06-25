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Москва 24

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Общество

16:15

Минздрав РФ разрешил прививать "Спутником V" беременных

медицина общество видео Ксения Чепенко

Министерство здравоохранения РФ разрешило применение вакцины от коронавируса "Спутник V" для беременных женщин. Об этом на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.

"Экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-КОВИД-Вак" у беременных", – сообщил Мурашко.

В Минздраве отметил, что теперь беременные с высоким риском тяжелого течения COVID-19 смогут пройти вакцинацию.

По данным министерства, в настоящее время под наблюдением врачей находятся порядка 10 тысяч беременных женщин с коронавирусом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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