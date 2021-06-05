В России началось производство препарата от коронавируса на основе крови переболевших

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В России стартовало производство препарата от коронавирусной инфекции на основе крови переболевших. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Глава Минздрава рассказал о планах увеличения объемов производства препарата. Для этого потребуется больше плазмы, объяснил Мурашко.

"Это антиковидный иммуноглобулин – это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой", – сообщил Мурашко.

Министр пояснил, что прием только одного препарата от COVID-19 не всегда обеспечивает нужный эффект. В этом вопросе медики часто комбинируют различные лекарства. В данный момент появилась новая информация о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами, отметил Мурашко.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин". Он был разработан холдингом "Нацимбио", подтвердившим безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус.

Для создания препарата потребовалось 2,5 тонны биоматериала. Как уточнили в Ростехе, он предназначен для лечения средних и тяжелых форм заболевания.