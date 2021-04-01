Минздрав зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин" на основе плазмы крови переболевших

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минздрав РФ зарегистрировал препарат "КОВИД-глобулин" для лечения коронавируса, созданный на основе плазмы крови уже перенесших заболевание пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"Минздрав России одобрил применение специфического иммуноглобулина, предназначенного для лечения новой коронавирусной инфекции. Препарат "КОВИД-глобулин" стал первым в мире зарегистрированным препаратом против COVID-19 такого типа", – говорится в сообщении.
Препарат был разработан холдингом "Нацимбио", подтвердившим безопасность, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус. Для создания "КОВИД-глобулина" потребовалось 2,5 тонны биоматериала.
После завершения второй и третьей фаз клинических испытаний разработку уже возможно будет применять. Как уточнили в Ростехе, препарат предназначен для лечения средних и тяжелых форм заболевания.
"Применение нового препарата значительно расширит арсенал возможностей врачей в борьбе с COVID-19. Фактически, наша страна одной из первых в мире получит возможность применять обе формы иммунизации против коронавируса – пассивную (иммуноглобулин) и активную (вакцина)", – рассказал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
На данный момент применение препарата будет применяться только в рамках исследования в столичных стационарах, так как вторая и третья фазы исследований займут около полугода.
"Новый препарат станет дополнительным инструментом защиты здоровья наших граждан в период пандемии коронавируса", – уточнил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Он отметил, что регистрационное удостоверение дает разрешение на применение препарата пациентам в возрасте от 18 до 60 лет.
"Благодаря работе, которую провели московские клиницисты в этом направлении, мы получили огромный объем знаний о свойствах и возможностях плазмы и смогли применить эти знания в разработке лекарства от коронавируса", – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она добавила, что благодаря работе стационаров и медработников, Москва станет первым городом, получившим возможность использовать первый в мире зарегистрированный препарат иммуноглобулина.
Ранее ФАС согласовала снижение более чем в два раза предельной отпускной цены вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона". Планируется, что вакцину будут реализовывать в пачках по 10 ампул, объем одной дозы – 0,5 миллилитра.
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