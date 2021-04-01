В Роспотребнадзоре допустили завершение пандемии COVID-19 в РФ к августу

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России может закончиться в августе. Такое мнение выразил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в беседе с РИА Новости.
"Летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны", – предположил специалист.
Малеев пояснил, что окончанию пандемии будет способствовать появление коллективного иммунитета у граждан. Свою роль также сыграет сезонность вируса.
"Летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится", – заверил ученый.
Он добавил, что к осени в стране может произойти новый подъем заболеваемости. Это будет обусловлено возвращением людей из отпусков и увеличением социальных контактов.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил сообщения о возможной третьей волне коронавируса в России. Он обратил внимание на ежедневное снижение заболеваемости в стране.
Накануне также стало известно, что ученые не выявили связи между погодой и распространением COVID-19. Специалисты проводили свою работу на протяжении полугода.
За последние сутки в России выявили 8 275 новых случаев коронавируса. Из них на Москву пришлось 1 286 случаев.
В Москве выявили 1 286 новых случаев коронавируса
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