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Москва 24

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Общество

07:35

В Роспотребнадзоре допустили завершение пандемии COVID-19 в РФ к августу

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России может закончиться в августе. Такое мнение выразил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в беседе с РИА Новости.

"Летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны", – предположил специалист.

Малеев пояснил, что окончанию пандемии будет способствовать появление коллективного иммунитета у граждан. Свою роль также сыграет сезонность вируса.

"Летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится", – заверил ученый.

Он добавил, что к осени в стране может произойти новый подъем заболеваемости. Это будет обусловлено возвращением людей из отпусков и увеличением социальных контактов.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил сообщения о возможной третьей волне коронавируса в России. Он обратил внимание на ежедневное снижение заболеваемости в стране.

Накануне также стало известно, что ученые не выявили связи между погодой и распространением COVID-19. Специалисты проводили свою работу на протяжении полугода.

За последние сутки в России выявили 8 275 новых случаев коронавируса. Из них на Москву пришлось 1 286 случаев.

В Москве выявили 1 286 новых случаев коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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