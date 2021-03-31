Ученые не выявили связи погоды и распространения COVID-19

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Группа специалистов, состоящая из экспертов по климату, метеорологии и врачей, не обнаружила связи погоды и распространения COVID-19. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Метеоролог рассказал, что группа исследователей была собрана Всемирной метеорологической организацией. Специалисты проводили работу на протяжении полугода.

"Значимых связей между погодными характеристиками и активностью распространения COVID-19 не обнаружено", – подтвердил Вильфанд.

По мнению ученых, на заболеваемость COVID-19 не влияют погодные условия. Кроме того, на распространение инфекции не оказывает воздействия фактор определенного сезона.

Ранее врач-трансфузиолог Андрей Звонков назвал способ проверить состояние крови после перенесенного коронавируса. Специалист предостерег, что последствия заболевания COVID-19 сохраняются долгое время.

За последние сутки в России выявили 8 277 новых случаев коронавируса. Из них на Москву пришелся 1 291 новый случай.