Врач назвал способ проверить состояние крови после коронавируса

Фото: depositphotos/angellodeco

Назван назвал способ проверить состояние крови после перенесенного коронавируса. Об этом рассказал врач-трансфузиолог Андрей Звонков в эфире радио Sputnik.

Специалист предостерег, что последствия заболевания COVID-19 сохраняются долгое время. Одним из самых серьезных осложнений является нарушение свертываемости крови. По этой причине Звонков посоветовал в течение полугода сдать анализ на МНО (международное нормализованное отношение).

"Если этот параметр (свертываемость крови. – Прим. Ред.) меньше 1,5, это тревожно, надо принимать препараты, разжижающие кровь, уменьшающие свертываемость. Если больше 1,8‒1,85 – все в порядке, можно не тревожиться", – заявил врач.

Он также пояснил, что при показателе больше 2 следует обратиться к врачу. Кроме того, стоит уменьшить или полностью отменить прием разжижающих препаратов.

В качестве профилактики Звонков порекомендовал всем гражданам периодически делать анализ крови. Особенно это актуально для людей, находящихся в группе риска.

"Группа риска – это пожилые люди, люди, страдающие аритмиями, ишемической болезнью сердца, какими-то хроническими воспалительными заболеваниями, курильщики, люди с варикозным расширением вен, повышенным весом, ожирением, сахарным диабетом", – пояснил специалист.

Ранее американские ученые доказали связь COVID-19 с группой крови. Сообщалось, что люди со второй группой крови имеют больший риск заражения.