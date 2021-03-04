Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

06:28

Врач назвал способ проверить состояние крови после коронавируса

общество

Фото: depositphotos/angellodeco

Назван назвал способ проверить состояние крови после перенесенного коронавируса. Об этом рассказал врач-трансфузиолог Андрей Звонков в эфире радио Sputnik.

Специалист предостерег, что последствия заболевания COVID-19 сохраняются долгое время. Одним из самых серьезных осложнений является нарушение свертываемости крови. По этой причине Звонков посоветовал в течение полугода сдать анализ на МНО (международное нормализованное отношение).

"Если этот параметр (свертываемость крови. – Прим. Ред.) меньше 1,5, это тревожно, надо принимать препараты, разжижающие кровь, уменьшающие свертываемость. Если больше 1,8‒1,85 – все в порядке, можно не тревожиться", – заявил врач.

Он также пояснил, что при показателе больше 2 следует обратиться к врачу. Кроме того, стоит уменьшить или полностью отменить прием разжижающих препаратов.

В качестве профилактики Звонков порекомендовал всем гражданам периодически делать анализ крови. Особенно это актуально для людей, находящихся в группе риска.

"Группа риска – это пожилые люди, люди, страдающие аритмиями, ишемической болезнью сердца, какими-то хроническими воспалительными заболеваниями, курильщики, люди с варикозным расширением вен, повышенным весом, ожирением, сахарным диабетом", – пояснил специалист.

Ранее американские ученые доказали связь COVID-19 с группой крови. Сообщалось, что люди со второй группой крови имеют больший риск заражения.

Люди с первой группой крови реже остальных болеют коронавирусом

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать