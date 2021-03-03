Врач рассказал об опасности коронавируса для слуха

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Коронавирусная инфекция может вызвать проблемы со слухом, рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА Николай Дайхес. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам специалиста, исследование больных определило, что COVID-19 оказывает губительное воздействие на слуховой нерв. Главным образом это касается пациентов с тяжелой формой течения заболевания, которые находились как в реанимации, так и на стационарном лечении.

"Слуховой нерв – одно из самых "нежных" образований в нашем организме. Наверное, зрительный и слуховой нервы – это те вещи, которые страдают от любой интоксикации", – заявил Дайхес.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что повреждения зрения и слуха могут стать осложнениями при заболевании коронавирусной инфекцией. По словам специалиста, коронавирус поражает наиболее слабые системы и органы человека.