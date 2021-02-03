В Роспотребнадзоре оценили вероятность полной потери зрения после коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Полная потеря зрения в данный момент не считается прямым последствием заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Ранее британские врачи описали первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты – полного отсутствия зрения – у заболевшего COVID-19. Пшеничная пояснила, что по одному случаю сложно сделать вывод о вероятности подобных осложнений.

"Так как этот случай, по крайней мере, пока уникален, делать какие-либо выводы об однозначной связи этого симптома с COVID-19 нельзя", – заявила Пшеничная в интервью РИА Новости.

Эксперт предположила, что у данного больного был инсульт, вызванный гемодинамическими нарушениями. В то же время указанный клинический признак мог являться последствием энцефалопатии, присутствующей у заболевшего до инфицирования. Позднее энцефалопатия могла усилиться под воздействием гипоксии, электролитных нарушений или интоксикации.

"Неврологам необходимо подробно изучить все обстоятельства возникновения этого патологического состояния у пациента", – сказала Пшеничная.

Ранее ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын оценил возможность новой волны коронавируса в России. По словам специалиста, увеличение заболеваемости может быть связано с приходом потепления.

За последние сутки в России выявили 16 643 новых случая коронавируса. При этом на Москву пришелся 1 701 случай заболевания.