В Роспотребнадзоре оценили вероятность полной потери зрения после коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Полная потеря зрения в данный момент не считается прямым последствием заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ранее британские врачи описали первый клинический случай развития стойкой корковой слепоты – полного отсутствия зрения – у заболевшего COVID-19. Пшеничная пояснила, что по одному случаю сложно сделать вывод о вероятности подобных осложнений.
"Так как этот случай, по крайней мере, пока уникален, делать какие-либо выводы об однозначной связи этого симптома с COVID-19 нельзя", – заявила Пшеничная в интервью РИА Новости.
Эксперт предположила, что у данного больного был инсульт, вызванный гемодинамическими нарушениями. В то же время указанный клинический признак мог являться последствием энцефалопатии, присутствующей у заболевшего до инфицирования. Позднее энцефалопатия могла усилиться под воздействием гипоксии, электролитных нарушений или интоксикации.
"Неврологам необходимо подробно изучить все обстоятельства возникновения этого патологического состояния у пациента", – сказала Пшеничная.
Ранее ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын оценил возможность новой волны коронавируса в России. По словам специалиста, увеличение заболеваемости может быть связано с приходом потепления.
За последние сутки в России выявили 16 643 новых случая коронавируса. При этом на Москву пришелся 1 701 случай заболевания.
В Центре Гамалеи допустили новую волну коронавируса
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