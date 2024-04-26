Песков: Европарламент основывает свои действия на прочной русофобии

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Европарламент давно основывает свои действия на прочной русофобии и превратился в машину оголтелых заявлений и внутренних противоречий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его мнению, России и Европе уже не удастся построить отношения как раньше, и никто этого не захочет, в частности Москва. Представитель Кремля подчеркнул, что у России большой опыт отношений с европейскими странами, который всегда будет учитываться при выстраивании таких отношений.

При этом он обратил внимание, что географически РФ и Европе никуда друг от друга не деться, поэтому в любом случае нужно будет строить отношения на новых основах. Как отметил Песков, европейским странам придется договариваться с Москвой, однако уже по новой модели, поскольку СВО рано или поздно завершится успехом для России.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия никому не представляет угрозы в Европе и надеется на аналогичное отношение к себе.

Ранее Песков сообщил, что НАТО является дестабилизирующим фактором на Европейском континенте, который не способствует безопасности.

По его словам, Альянс продолжает демонстрировать свою сущность, так как изначально США задумывали его как инструмент для конфронтации в первую очередь в Европе. Песков подчеркнул, что сейчас отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации.