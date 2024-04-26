Бирюков: отопление в Москве начнут отключать 27 апреля

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 27 апреля в Москве начнут отключать отопление. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысячи жилых домов", – сообщил он, отметив, что сделать это позволяет устойчивая положительная температура на улице.

Вице-мэр пояснил, что отопление отключают поэтапно. Сначала тепло перестают подавать в жилые дома, а затем в школы, дошкольные и медучреждения, промышленные и административные здания.

Более того, уже сейчас в Москве приступили к подготовке к новому отопительному сезону. В мае специалисты начнут гидравлические испытания теплосетей. В ходе них будут выявлены и оперативно восстановлены ненадежные участки.

Сергей Собянин ранее сообщил, что в рамках работ специалисты обновят инженерные системы в свыше 2,3 тысячах домов. На соответствующие мероприятия отведут четыре месяца. Все работы под подготовке к новому отопительному сезону планируют завершить 25 августа.

