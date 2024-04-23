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23 апреля, 18:54

Мэр Москвы

Собянин: в Москве начинается подготовка к новому отопительному сезону

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве началась подготовка к новому отопительному сезону, специалисты обновят инженерные системы в свыше 2,3 тысячах домов. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

"С мая по август городские службы проведут профилактические осмотры и ремонт инженерных сетей, оборудования котельных, центральных тепловых пунктов и так далее", – сказал он.

Мероприятия планируют завершить до 25 августа. Градоначальник объяснил, что за 4 месяца планируется подготовить свыше 74 000 зданий, включая 34 600 многоквартирных домов.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказывал, что в Москве начали гидравлические испытания тепловых сетей. Их общая протяженность составляет свыше 18 тысяч километров.

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