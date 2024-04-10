В Роскачестве назвали среднесуточную температуру, при которой отключат отопление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Отопление в многоквартирных домах отключат только после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура будет держаться на уровне плюс 8 градусов, сообщает RT со ссылкой на Роскачество.

В организации подчеркнули, что даже если в какой-то день температура поднимается существенно выше или днем будет сильное солнце, отопление все равно не отключат. Все дело в том, что ситуативная обстановка дает обманчивое ощущение тепла, и если отключить отопление, в жилье будет холодно.

Если же отопление отключили, а потом температура резко снизилась, тепло могут вернуть до тех пор, пока снова не будет выполнено условие для отключения.

При этом специалисты подчеркнули что ни отключение, ни подключение отопления не происходит одномоментно – это занимает несколько дней. Это связано с особенностями эксплуатации сетей и реальными возможностями отопительных компаний.

Перед завершением отопительного сезона в официальных источниках публикуется распоряжение. После этого можно ожидать отключения отопления в течение 3–5 дней. В первую очередь тепло перестают подавать в предприятия, жилые дома, социально значимые объекты типа детских садов, школ, социальных центров и так далее.

В теплое время года, когда среднесуточная температура наружного воздуха выше плюс 8 градусов, в жилой квартире не должно быть теплее 28 градусов. Если этот норматив не соблюдается, можно пожаловаться.

Ранее из-за потепления специалисты ПАО "МОЭК" перевели московскую систему теплоснабжения на минимальные параметры работы. Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков сообщил, что на сегодняшний день температура теплоносителя составляет 75–77 градусов – это минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что решение о завершении отопительного сезона в столице будет принято в соответствии с погодными условиями.