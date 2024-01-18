В Госдуме предложили отменить платы за ЖКУ при отключении отопления

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуму внесли проект об отмене платы за коммунальные услуги в случае отключения отопления. С такой инициативой выступили зампред нижней палаты, член фракции "Новые люди" Владислав Даванков и первый замглавы партии Сардана Авксентьева. Об этом пишет РИА Новости.

"Проектом ФЗ "О внесении изменений в статью 157 Жилищного кодекса РФ" предлагается предоставить гражданам право не оплачивать коммунальные услуги за 1 месяц в случае непредоставления таких услуг или предоставления услуг ненадлежащего качества в течение одного или более дней", – говорится в документе.

В проекте уточняется, что речь идет о сбоях в системе отопления, которые привели к снижению температуры в квартире ниже установленной нормы.

Даванков обратил внимание, что сейчас в таких ситуациях должен проводиться перерасчет. Однако платеж пересчитывается только за дни, когда наблюдалось понижение температуры, при этом "такие суммы для ресурсоснабжающих организаций – копейки", – резюмировал он.

Ранее российское правительство решило продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг. При расчете задолженностей будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых.

Согласно Жилищному кодексу, величина пени за несвоевременную и частичную оплату за ЖКУ назначается с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.



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