Кабмин РФ продлил на 2024 год отмену повышенных пеней на оплату ЖКУ

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Российское правительство решило продлить на 2024 год действующие особенности начисления и уплаты пеней и штрафов за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). При расчете задолженностей будет браться ключевая ставка Банка России в 9,5% годовых. Информация опубликована на сайте кабмина.

Согласно Жилищному кодексу, величина пени за несвоевременную и частичную оплату за ЖКУ назначается с учетом ключевой ставки ЦБ на день фактической оплаты от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

В кабмине отметили, что при текущей ключевой ставке Центробанка в 16% годовых максимальный размер пени был бы несоразмерным платежам за ЖКУ, поэтому для расчета будут использовать значение ставки, которое действовало до повышения.

Ранее в Москве утвердили размеры стандарта стоимости ЖКУ для расчета субсидий на оплату жилья в следующем году. В частности, с 1 января для одиноко проживающего гражданина он составит 6 тысяч 784,84 рубля, 1 июля он увеличится до 7 тысяч 250,97 рубля.

До этого Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене банковских комиссий с коммунальных платежей для льготных категорий граждан. Федеральный закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.

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