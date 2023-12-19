Путин отменил комиссию при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников

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Владимир Путин утвердил закон, отменяющий банковские комиссии с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и тех россиян, которые нуждаются в соцподдержке. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, теперь комиссия не будет взиматься за перечисление платы за коммунальные услуги и пеней за просроченную или неполную оплату с льготников. Список категорий таких россиян позже утвердит российский кабмин.

О том, что комиссия за уплату ЖКХ для пенсионеров будет отменена, Путин сообщил в ходе "Итогов года". Позже президент уточнил, что это была оговорка.

Слова об отмене комиссии за оплату ЖКХ для всех пенсионеров, а не только льготников, не совсем точные, однако правительство реализует данную инициативу, заявил Путин. Изначально решение было принято только в отношении льготных категорий граждан.

Позже замруководителя партии "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев подтвердил, что всех пенсионеров освободят от уплаты комиссий по ЖКХ.

Тарифы на услуги ЖКХ в России должны увеличиваться мягко и своевременно – Путин