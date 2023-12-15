15 декабря, 11:44Общество
Эксперт рассказал, в каких случаях можно требовать перерасчет за ЖКУ
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Граждане имеют право требовать перерасчет за коммунальные услуги, если они были оказаны некачественно. Об этом Москве 24 рассказал заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ-Контроль" Андрей Костянов.
Эксперт пояснил, что правила предоставления коммунальных услуг указаны в постановлении правительства № 354. Там же – и основания для проведения перерасчета.
"Список достаточно большой. Например, это изменение цвета воды (допустим, она стала коричневой) и температура (как вариант недостаточно горячая), холод в квартире, плохое напряжение в сети, слабое давление газа в квартире и так далее", – перечислил Костянов.
Ранее москвичам рассказали о возможности получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Она положена тем, у кого траты по квартплате превышают 10% от общего дохода семьи. Подать заявление на компенсацию можно на портале mos.ru. Решение о предоставлении субсидии должны принять в течение 10 рабочих дней.
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