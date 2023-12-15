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15 декабря, 11:44

Общество

Эксперт рассказал, в каких случаях можно требовать перерасчет за ЖКУ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Граждане имеют право требовать перерасчет за коммунальные услуги, если они были оказаны некачественно. Об этом Москве 24 рассказал заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ-Контроль" Андрей Костянов.

Эксперт пояснил, что правила предоставления коммунальных услуг указаны в постановлении правительства № 354. Там же – и основания для проведения перерасчета.

"Список достаточно большой. Например, это изменение цвета воды (допустим, она стала коричневой) и температура (как вариант недостаточно горячая), холод в квартире, плохое напряжение в сети, слабое давление газа в квартире и так далее", – перечислил Костянов.

Если коммунальная услуга оказывается некачественно, сначала нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, чтобы зафиксировать этот факт. Потом – в управляющую организацию с заявлением о получении перерасчета. Если УК отказывается его делать, нужно обратиться в государственную жилищную инспекцию.
Андрей Костянов
заместитель исполнительного директор НП "ЖКХ-Контроль"

Ранее москвичам рассказали о возможности получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Она положена тем, у кого траты по квартплате превышают 10% от общего дохода семьи. Подать заявление на компенсацию можно на портале mos.ru. Решение о предоставлении субсидии должны принять в течение 10 рабочих дней.

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